Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Arztpraxis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Für das Team einer Arztpraxis in Eisenberg startete der Mittwoch mit einer unschönen Feststellung. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zur Praxis in der Rudolf-Breitscheid-Straße verschafft. Der oder die Täter brachen die automatische Eingangstür aus der Führung und gelangten so in den Vorraum. Hier warfen sie mehrere Dekorationsartikel umher. Die massive Eingangstür zur Praxis blieb unversehrt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell