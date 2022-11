Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl realisiert

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 16:45 Uhr realisierte die Polizei in Apolda einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen einen 35-Jährigen aus Waltershausen. Der Betroffene konnte im Rahmen der Streifentätigkeit in Apolda angetroffen werden. Der junge Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von ca. 1.100 Euro nicht aufbringen. Folglich nahmen die eingesetzten Polizeibeamten den 35-Jährigen in Gewahrsam und verlegten in die Justizvollzugsanstalt Goldlauter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell