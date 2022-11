LPI-J: Betrugsmasche auf WhatsApp

Jena (ots) - Bei frostigen Temperaturen hatte sich Mittwochnacht ein Mann auf einer Bank in Jena sein Schlaflager errichtet. Der Mann nutzte den Schutz der Haltestelle am Löbdergraben. Ein besorgter Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs meldete sich bei der Polizei. Der Mann konnte durch die Beamten an das Obdachlosenheim vermittelt werden. Hier ist er nun in Sicherheit vor den kalten Temperaturen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

