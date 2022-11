LPI-J: Kellereinbruch II

Apolda (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 29.10.2022 abends bis 30.10.2022 morgens wurde in der Burkhardtstraße in Apolda Fichtenholz von einem geparkten Anhänger gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten ca. 1 Kubikraummeter Brennholz. Am Abend gegen 22 Uhr hatte der 54jährige Besitzer das Holz noch in Augenschein genommen. Am Morgen gegen 07:30 Uhr befand sich nur noch ein kleiner Rest auf dem Anhänger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 03644/541-0 ...

