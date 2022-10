Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Ausfahrt

Stadtroda (ots)

Am Dienstag gegen 18 Uhr wurde der Polizei Saale-Holzland ein Fahrzeugführer gemeldet, der sehr unsicher zwischen Jena und Stadtroda unterwegs war. Der Mercedes überfuhr mehrfach die Mittellinie, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und bremsen mussten. Das Fahrzeug konnte angehalten und der betagte Nutzer kontrolliert werden. Schnell wurde klar, dass der Mann medizinische Hilfe benötigte und folgend an ein Rettungswagenteam übergeben wurde. Am Fahrzeug konnten diverse Unfallspuren erkannt werden, deren Herkunft derzeit unbekannt ist. Zudem sucht die Polizei Fahrzeugführer, die durch die rote B-Klasse mit Chemnitzer Kennzeichen gefährdet wurden. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 sachdienliche Hinweise.

