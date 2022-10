Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigaretten und Geld entwendet

Weimar (ots)

In Gaberndorf wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter ein in der Daasdorfer Straße angebrachter Zigarettenautomat aufgebrochen. Nachdem dies dem oder den Tätern gelungen war, entwendeten sie Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Konkrete Hinweise zu Tat oder Tätern gibt es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Aufbruch zwischen Mittwoch, den 28.09. und Montag, den 03.10.2022 lag. Anwohner, die Hinweise geben können, die mit dem Aufbruch in Zusammenhang stehen, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

