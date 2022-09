Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus dem Hühnerstall

Oßmannstedt (ots)

In der Nacht vom 13.09.2022 zum 14.09.2022 stiegen ein oder mehrere Täter über den Maschendrahtzaun eines Grundstückes in der Karl-Liebknecht-Straße in Oßmannstedt und brachen dort in einen Hühnerstall ein. Anschließend rissen die Diebe eine Metallstange aus der Betonverankerung und suchten mit dieser den Hühnerstall auf, um ein Henne zu schlachten. Das Tier wurde noch vor Ort getötet, der Tierkörper entwendet und Kopf und Hals der Henne wurden am Tatort zurückgelassen. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

