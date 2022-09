LPI-J: Zu viel um zu fahren

Jena (ots) - Zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat wurden in der Nacht zu Dienstag in Jena gestellt. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer die in der Mühlenstraße ein umfriedetes Grundstück durch das geschlossene Gartentor betraten. Einer der Langfinger reichte ein Fahrrad, welches lediglich am Hinterrad und am Rahmen gesichert war, an seinen Komplizen weiter. Folgend verließen die Täter den Tatort. Durch einen zivilen Polizeibeamten konnten die bis dato Unbekannten unweit ...

