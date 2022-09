LPI-J: Anhänger macht sich selbstständig

Jena (ots) - Weil er trotz des hinter ihm fahrenden Streifenwagens das Handy zückte, wurde am Samstagnachmittag ein 37-jähriger Radfahrer in Kahla einer Kontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten bei ihm starken Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille und lag damit über dem für Radfahrer absoluten Fahruntüchtigkeitswert von 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde in einer Klinik durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

