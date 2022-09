Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht - Parkplatzunfall

Apolda (ots)

Am 26.08.2022, gegen 10:05 Uhr hat ein unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz vom Glockenhofcenter in Apolda einen bräunlichen Opel Mokka angefahren, während der Fahrzeughalter einkaufen war. An der vorderen rechten Seite des Fahrzeuges entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Derzeitig gibt es noch keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

