Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei ermittelt Täter nach Hakenkreuz- Schmierereien

Jena (ots)

Am heutigen Tage konnte durch intensive Ermittlungsarbeit des Staatsschutzes der KPI Jena unter Leitung der StA Gera der Durchsuchungsbeschluss gegen einen 51- jährigen Beschuldigten aus dem Saale- Holzland- Kreis umgesetzt werden. Er ist dringend tatverdächtig seit 2019 in über 100 Fällen innerhalb des Uniklinikums Jena in verschiedenen Bereichen großflächig verfassungswidrige Symbole geschmiert zu haben. Durch die hohe Anzahl dieser Taten beläuft sich der Gesamtsachschaden auf ca. 35.000 EUR. Überdies wurde das persönliche Sicherheitsempfinden des Klinikpersonals, welches aus verschiedenen Ländern dieser Welt kommt und Spiegelbild unserer pluralistischen Gesellschaft darstellt, empfindlich gestört. Der Beschuldigte brachte die verbotenen Symbole, bei denen es sich größtenteils um Hakenkreuze handelte, auch in öffentlich zugänglichen Bereichen an, so dass Besucher und Patienten dies wahrnahmen. Der Tatverdächtige ist der Kriminalpolizei nicht unbekannt. Rechtes Gedankengut kann als Motiv aufgrund der Tatausführung nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell