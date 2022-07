LPI-J: Wildunfall

Schöten (ots) - Am Sonntag den 24. Juli 2022, gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Ortslage Schöten alarmiert. Der 63-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Skoda die Straße "An der Promenade" in Schöten in Richtung der dortigen Gartenanlage. Hierbei beschädigte er zunächst ein Verkehrsschild. Anschließend setzte der ...

mehr