Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach neuer Trickbetrugsmasche gesucht

Weimar (ots)

Hinterhältig erlangten am 05.07.2022, kurz vor 10:00 Uhr zwei männliche Personen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Kegelplatz indem sie mehrfach klingelten und so ein Nichtöffnen der Haustür vortäuschten. Beide trugen Jacken mit der Aufschrift des Ordnungsamtes. Während einer der beiden Männer einen 78-jährigen Bewohner des Hauses in ein Gespräch verwickelte, verschwand der Zweite im Treppenhaus. Wie sich erst später herausstellte, begab er sich in die Wohnung des Rentners. Die Zweifel des Anwohners, die er zwischenzeitlich den angeblichen Mitarbeitern des Ordnungsamtes gegenüber hegte, kamen zu spät. Nachdem er die Herren des Hauses verwiesen hatte, stellte er fest, dass sich einer der Männer, vermutlich mit Kennerblick durch seine Wohnung bewegte und innerhalb weniger Minuten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich, Schmuck und Bilder aus der Wohnung entwendete. Beide Männer wurden auf ca. 40 Jahre geschätzt und traten in einem gepflegten äußeren Erscheinungsbild auf. Die Kriminalpolizei Weimar ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Sache oder ähnlich gelagerten Sachverhalten machen können. Hinweise bitte per Telefon an die 03643/882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de.

