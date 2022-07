Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Bierwagen

Apolda (ots)

Am Montag den 18. Juli 2022 gegen 13:30 Uhr meldete eine Person, dass in einen Bierwagen, welcher für ein Fest der Kleingartenanlage Neusätze ausgeliehen wurden ist, eingebrochen wurde. Hierfür brach ein unbekannter Täter / Täterin in der Zeit zwischen dem 17. Juli - 11:30 Uhr und dem 18. Juli 2022 - 13:15 Uhr die Tür des Bierwagens auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts aus dem Bierwagen entwendet. Am Bierwagen entstand ein Sachschaden von etwa 200 EUR. Die Polizei such Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

