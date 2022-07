Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Maskenpflicht

Weimar (ots)

Am Busbahnhof bestieg ein unbekannter Mann am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr einen Überlandbus. Von der Busfahrerin wurde er hierbei auf die noch geltende Maskenpflicht hingewiesen. Darüber echauffierte sich der Mann so sehr bis er erbost den Bus wieder verließ. In seiner Wut trat er gegen die Scheibe der Tür, welche daraufhin zerbrach. Der etwa 20-25 Jahre alte Mann verließ im Anschluss den Tatort in Richtung August-Fröhlich-Platz. Der am Bus entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

