LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots) - In Werkstatt eingebrochen Am Samstagnachmittag machten sich Langfinger in Mertendorf an einer Werkstatt/Scheune zu schaffen. Der oder die Täter/-innen gelangten auf das umzäunte Grundstück und entwendeten aus der Werkstatt diverse Elektrogeräte. Aufgrund der Tatzeit am Nachmittag bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, welche in Tatortnähe gesichtet ...

