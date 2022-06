Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte in eine Tankstelle in Großobringen einzubrechen. Um unbemerkt agieren zu können, probierten sie die Alarmanlage mittels Bauschaum funktionsunfähig zu machen. Anschließend beschädigten sie die Vergitterung des Gebäudes mittels Wagenheber, um fortfolgend in dieses eindringen zu können. Da ihr Vorhaben missglückte, flohen die Täter ohne Beutegut unerkannt vom Tatort. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 3000 EUR. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden telefonisch unter 03643/882-0 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegengenommen.

