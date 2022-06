LPI-J: Warnung vor Trickbetrügern

Weimar (ots) - Nach dem Einbruch in die ortsansässige Kita wurde gestern zusätzlich der Einbruch in die Kirche von Neumark festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen brachen der oder die Täter eine Nebentür der Kirche auf und erlangten so Zutritt in diese. In der Kirche wurden alle Schränke und Türen geöffnet, um nach Wertgegenständen zu suchen. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. An der aufgebrochenen Kirchentür entstand Sachschaden von etwa 3.000 ...

mehr