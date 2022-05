Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autoscheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

In der Nacht zu Freitag zerstörten unbekannte Täter in der Teichstraße in Umpferstedt die Heckscheibe eines geparkten Pkw. Weiterhin wurde die hintere Kennzeichentafel entwendet. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell