Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Samstagnachmittag (14.05.2022), gegen 15:50 Uhr kam es zum verbalen bzw. körperlichen Streit zwischen zwei Kindern (12, 13) und einem bislang unbekannten Mann, welcher sich in einer Personengruppe (zwei Männer, zwei Frauen) aufhielt. In der Folge wurde seitens der Geraer Polizei die Ermittlungen zum Geschehen, u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil der Kinder aufgenommen. Die Tat ereignete sich in Gera Lusan (Bereich einer Turnhalle / Lobensteiner Straße).

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Streit geben können. (Tel. 0365/ 8234-1465)

Beschreibung des Täters: männlich, glatzköpfig, ca. 170-175 cm groß, Tattoo an Brust und Hals, kräftige Statur.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell