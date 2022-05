Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schleizer Straße

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 14.05.2022 - 16.05.2022 unberechtigt Zugang zu einem in der Schleizer Straße befindlichen Geschäfts- bzw. Gewerbegebäude mit mehreren ansässigen Läden. Offensichtlich gelangten die Einbrecher über das Parkhaus und fortfolgend über die Dachterrasse ins Innere des Hauses. Insgesamt 4 Geschäfte bzw. dessen Lagerräume gerieten dabei ins Visier unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Diebe u.a. einen Laptop und einen Rechner sowie eine Geldkassette. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

