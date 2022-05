LPI-J: Unter Alkohol

Weimar (ots) - Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmittag im Kreisverkehr Weimar Schöndorf. Ein aus Richtung Weimar eingefahrener Pkw touchierte hierbei einen bereits im Kreisel befindlichen Pkw Toyota. Dem Schaden an diesem nach zu urteilen müssen auch an dem Pkw Unfallschäden zurück geblieben sein. Dennoch fuhr dessen Fahrer unbeirrt weiter. Zur abschließenden Unfallsachbearbeitung ist die PI Weimar auf der Suche nach dem zweiten Unfallbeteiligten. Rückfragen bitte ...

