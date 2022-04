LPI-J: Zeugen nach Verkehrsunfall im Zeitzgrund gesucht

Kahla (ots) - Am Ostersonntag gegen 10:30 Uhr befand sich ein polizeibekannter 38-jähriger Mann auf den Außenplätzen eines Imbiss in der Franz-Lehmann-Straße in Kahla. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte rief hierbei einem Passanten laut verfassungsfeindliche Parolen entgegen, woraufhin dieser eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung informierte. Diese konnte den Täter kurz darauf ausfindig machen. ...

