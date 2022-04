Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Täterinnen?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Phantombildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Jena Lobeda, liegt vor. Am Mittwoch, den 09. März 2022, gegen 14:40 Uhr begaben sich die beiden weiblichen, unbekannten Beschuldigten zur Wohnung des 72-jährigen Geschädigten, um dort gemäß ihrem vorab gemeinsam gefassten Tatentschluss nach Bargeld zu suchen. Die unbekannten Beschuldigten beabsichtigten hierbei, sich durch derartige Handlungen eine längerfristige Einnahmequelle zu schaffen. Die unbekannten Beschuldigten nutzten dabei bewusst aus, dass es sich bei dem Geschädigten um einen älteren Herrn handelt, welcher aufgrund einer Erkrankung körperlich eingeschränkt war. Die unbekannten Geschädigten klingelten an der Wohnungstür des Geschädigten und betraten dann beide die Wohnung. Gemäß ihrer vorherigen, gegenseitigen Absprache verwickelte eine Beschuldigte den Geschädigten im Flur in ein Gespräch, damit die zweite Beschuldigte in das Wohnzimmer gehen und 170 Euro Bargeld aus der Geldbörse des Geschädigten nehmen konnte, welche auf dem Wohnzimmertisch lag. Nachfolgend entfernten sich beide Beschuldigte mit dem Geld aus der Wohnung.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und Aufenthalt machen?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die KPI Jena unter: 03641 - 81 2464 oder per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell