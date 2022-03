Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teure Unachtsamkeit im Straßenverkehr

Oberroßla (ots)

Auf der Bundesstraße 87, am Kreisverkehr Oberroßla, in Richtung Umpferstedt kam es am 09.03.2022, gegen 08:10 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 19 Jahre alte Pkw-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf das Heck eines 56 Jahre alten Transporter-Fahrers, welcher verkehrsbedingt am Kreisverkehr anhalten musste, auf. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin kam es zu einem Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand zum Glück niemand.

