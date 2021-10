Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Buchstaben- und Zahlenkombination an Tür

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Supermarkt in Eisenberg wurde erneut von Unbekannten als Leinwand missbraucht. Wie ein Zeuge am Montagmittag der Polizei mitteilte haben der oder die Täter eine Buchstaben- und eine Zahlenkombination an der Tür des Marktes angebracht. Nicht überrascht waren also die eingesetzten Polizeibeamten das sie "ACAB", "THC" und "1312" in unterschiedlichen Farbvariationen vorfanden.

