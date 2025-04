LPI-GTH: Alkoholisiert

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in eine Gaststätte im Hammerweg ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und unter anderem Bargeld sowie Lebensmittel entwendet. Zusätzlich zum Beuteschaden entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 30. März, 17.45 Uhr und gestern, 10.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter ...

mehr