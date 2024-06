Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Laterne

Arnstadt (ots)

In den späten Stunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ilmenauer Straße. Ein 23-Jähriger befuhr diese mit seinem Hyundai in Richtung Gehrener Straße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der 23-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt. Am Hyundai entstand Totalschaden, dieser wurde abgeschleppt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. (jd)

