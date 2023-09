Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heckscheibe von Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Arnstadt / OT Reinsfeld (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten derzeit unbekannte Täter einen Pkw Audi, welcher in der Straße "In Reinsfeld" geparkt war. Durch den oder die Unbeaknnten wurde ein Stein in die Heckscheibe geworfen, so dass ein Sachscahden in Höhe von ca. 500 Euro entstand.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0244123/2023 entgegen. (tb)

