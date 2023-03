Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von LKW -Ladung - Zeugenaufruf

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nutzten unbekannte dreiste Diebe die Nachtruhe eines LKW-Fahrers auf dem Gelände des Autohofs Schwabhausen an der B 247, um sich an dessen Ladung zu bereichern. Sie öffneten dabei den Auflieger des Sattelzuges und entwendeten mehrere Paletten mit Haushaltsgeräten im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro. Wer Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum gemacht bzw. Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen kann, meldet sich bitte bei der Landespolizeiinspektion Gotha - Inspektionsdienst unter Tel. 03621781124 (Bezugsnummer 0078650/2023). (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell