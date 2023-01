LPI-GTH: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Eisenach (ots) - Gestern Nachmittag kam es gegen 16.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Gebräun aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und Unterbrechung der Stromversorgung mussten 17 Personen evakuiert werden. Sie wurden durch die Wohnungsbaugesellschaft vorübergehend anderweitig untergebracht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden ...

