Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am 26. November 2022, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die 48-Jährige war gegen 11.30 Uhr zu Fuß in der Clara-Zetkin-Straße unterwegs und wollte einen Müllbeutel entsorgen. Der Fahrer eines Logistik-Fahrzeugs übersah die Frau, als dieser in der Straße verkehrsbedingt zurück setzte. Es kam zur Kollision, wodurch die Frau zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Transporters und zwei weitere Personen stiegen aus, um sich nach dem Zustand der Frau zu erkundigen. Nach dem Gespräch soll der Fahrer noch den Müll mit ihr zusammen entsorgt und sich dann pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt haben. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, deutsch, 170-180 cm groß, komplett schwarz gekleidet, braune Haare, "Kreuz-Tattoo" an der linken Halsseite. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann nähere Angaben machen? Wer kann Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0292740/2022 entgegengenommen. (ah)

