Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle- Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Von einer Baustelle in der Straße "Zum Hund" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Rüttelplatte im Wert von ungefähr 4.000 Euro. Das Beutegut des Typs "Wacker Neuson DPU 2550H" in der Farbe Gelb wurde in der Zeit zwischen dem 25. November, 14.30 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0293873/2022) entgegen. (jd)

