Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht!

Arnstadt (ots)

Am Morgen des 07. November fand ein Zeuge einen ungesicherten weißen Motorroller des Typs "Explorer Spin 50 GE" in der Alexander-Winckler-Straße. In der weiteren Folge der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten das Kleinkraftrad sicher. Nun wird der rechtmäßige Eigentümer des Motorrollers gesucht. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0273938/2022) in Verbindung zu setzen. Für die zweifelsfreie Zuordnung ist ein geeigneter Eigentumsnachweis erforderlich. (jd)

