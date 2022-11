Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baustellenampel gestohlen- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der zurückliegenden Nacht betraten ein oder mehrere Unbekannte eine Baustelle in der Straße "Am Steiger". Der oder die Täter rissen mehrere dort befindliche Verkehrsschilder aus deren Verankerung und warfen diese in ein Flussbett. Außerdem wurde eine Baustellenampel entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0283124/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell