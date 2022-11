LPI-GTH: Fass Haftkleber entwendet - Zeugen gesucht

Landkreis Gotha (ots) - Ein 18jähriger Motorradfahrer stürzte am Samstagabend alleinbeteiligt auf der Landstraße zwischen Molschleben und Gierstädt. Scheinbar fühlte er sich von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und verlor in der weiteren Folge die Kontrolle über sein Motorrad. Bei dem Sturz verletzte sich der 18jährige so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 EUR.(ri) Rückfragen ...

