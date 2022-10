Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuch der Automatensprengung - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Zwei derzeit Unbekannte versuchten in der vergangenen Nacht, gegen 00.30 Uhr zwei Autoamten in der Innenstadt aufzusprengen. Es handelte sich um den Parkscheinautomat am Parkplatz Arnoldiplatz und den Zigarettenautomat am Ekhofplatz. In beiden Fällen führte die Tat nicht zum Erfolg und so entstand lediglich Sachschaden. Die Höhe wurde insgesamt auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Nach vorliegenden Informationen flüchteten die beiden Täter mit Fahrrädern in Richtung Mühlgrabenweg/Busbahnhof. Es werden Zeugen gesucht, Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0256105/2022) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell