Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In gleich sieben Kellerparzellen brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag in einem Wohnblock in der Schubertstraße gewaltsam ein. Nach einer ersten Sichtung wurde ein Mountainbike im Wert von fast 1.500 Euro entwendet. Zeugenhinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0218549/2022 entgegen. (av)

