Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 26. August, gegen 10.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kraftrades befuhr die Bahnhofstraße von Richtung Ohrdrufer Straße in Richtung Hauptstraße, während ein unbekannter Fahrer eines dunkelblauen PKW sich auf der Tiergartenstraße in Richtung Bahnhofstraße bewegte. Der unbekannte Fahrzeugführer bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Der 17 Jahre alte Kraftradfahrer vermied eine Kollision, indem er eine Gefahrenbremsung vollzog. Dabei kam der junge Mann zu Fall, verletzte sich leicht und beschädigte sein Kraftrad. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen dunkelblauen PKW der Volkswagen AG (Modell ab 2014). Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer wird als 65-70 Jahre alter Mann, mit kurzem Vollbart, kurzen weißen Haaren und rundem Gesicht beschrieben. Zeugenhinweise zum Fahrzeugführer oder Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0211065/2022) entgegen. (jd)

