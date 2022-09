LPI-GTH: Signal for Help

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 26. August, 17.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr begaben sich ein oder mehrerere bislang unbekannte Täter in die Kellerräume einer Firma in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Weimarer Straße. Der oder die Unbekannten entwendeten hieraus unter anderem eine Rolle mit Elektrokabel und Werkzeug. Der Wert des Beuteguts wird mit 2.000 Euro beziffert. Zeugen zum Sachverhalt werden ...

mehr