Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute Morgen, 10.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Mittelhäuser Weg in Gotha und touchierte dabei einen am Straßenrand geparkten Hyundai. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 4.000 Euro. Aufgrund der Lackkratzer ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein blaues Fahrzeug handelt. Hinweise zu Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0206692/2022) entgegen. (jd)

