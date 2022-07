Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Arnstadt (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 11.45 Uhr in der Ohrdrufer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Fahrerin eines Audi fuhr stadteinwärts und beabsichtigte an einem stehenden PKW am rechten Fahrbahnrand vorbeizufahren. Im Gegenverkehr stand indes ein LKW der offenbar wartete, um den Überholvorgang zu ermöglichen. Plötzlich fuhr der LKW jedoch los und die Dame konnte mit ihrem Fahrzeug eine Kollision nicht mehr vermeiden. Am Audi entstand u.a. am linken Seitenspiegel sowie am linken Kotflügel (vorn) Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des LKW fuhr nach dem Unfall weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0181694/2022) entgegengenommen. (db)

