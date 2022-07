Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus einem Pkw

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag parkte ein 60-Jähriger gegen 15 Uhr seinen graufarbenen Pkw Ford Focus auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Alfred-Ley-Straße in Arnstadt. Nachdem der Geschädigte seinen Einkauf in seinem Pkw Ford verstaut hatte, legte er seine Geldbörse auf den Fahrersitz und brachte den Einkaufswagen zur Sammelstelle. Der oder die unbekannten Täter nutzten die Gelegenheit die Geldbörse aus dem kurzweilig nicht verschlossenen Fahrzeug zu entwenden. Nach Angaben des Geschädigten beobachtete eine weibliche Zeugin die Tathandlung und schilderte ihm ihre Wahrnehmungen vor Ort. Für weitere Ermittlungen in dem eingeleiteten Diebstahlsverfahren sucht die Polizei dringend die genannte Zeugin und bittet diese und weitere Zeugen, die Angaben zur Diebstahlshandlung machen können, sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu melden. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 03677/601124, unter Angabe des Aktenzeichens ST/0175411/2022 zu erreichen. (rz)

