Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 54-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte heute Morgen gegen 07.25 Uhr aus einer Parklücke in der Erfurter Straße ausparken. Dabei übersah die Frau offenbar den sich von hinten nähernden LKW, der von einem 54 Jahre alten Mann gefahren wurde. Der LKW streifte in der Folge den Mercedes und schob diesen zurück auf die Parkfläche vor einen ebenfalls abgestellten Opel einer 39-Jährigen. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

