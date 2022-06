Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Raub in Tankstelle

Gotha (ots)

Am 17. Juni gegen 20.45 Uhr kam es zu einem schweren Raub in einer Tankstelle in der Puschkinallee in Gotha (ots vom 19.06.2022, 01.29 Uhr). In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person oder deren Aufenthaltsort machen können. Zur Tatausführung hatte sich die unbekannte Person vermummt, sodass derzeit noch unklar ist, ob es sich um einen Täter oder eine Täterin handelt. Bekleidet war die Person unter anderem mit einer schwarzen Jacke, vermutlich der Marke "Bench", weiterhin trug die unbekannte Person eine schwarze, größere Umhängetasche, möglicherweise der Marke "Jack Wolfskin" bei sich. Außerdem trug der oder die Unbekannte einen auffälligen Ring am Ringfinger der linken Hand, hier könnte es sich um einen Ehering handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0145461/2022) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen vor. (jd)

