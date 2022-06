Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Ilmenau (ots)

Am 26. Juni kam es in der Zeit zwischen 02.45 Uhr und 03.05 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz vor einem Studentenclub in der Straße "Max-Planck-Ring". Hier kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einer 23 Jahre alten Frau. Im weiteren Verlauf schlug der Mann die junge Frau. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige vor Eintreffen der Polizeibeamten auf einen weiteren bislang unbekannten Mann körperlich eingewirkt haben soll. Die Polizei sucht nun den unbekannten Mann als Zeugen. Weiterhin werden Personen, die Angaben zu dem männlichen Geschädigten machen können, gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0152922/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

