LPI-GTH: Betrunken vor der Polizei geflüchtet

Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Am späten Freitag Abend kontrollierte die Polizei Ilmenau einen 18jährigen Radfahrer in der Michael-Bach-Straße in Gehren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,62 Promille. Der junge Mann wurde zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht und hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen. (tb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

