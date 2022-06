Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und drei Fahrzeuge beschädigt

Ilmenau, Rasen (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 41- jährige Hyundaifahrerin befuhr am Freitag, den 03.06.2022 gegen 23:45 Uhr den Rasen aus Richtung Erfurter Straße kommend. In Höhe der Einmündung zur Porzellanstraße gerät sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dort geparkten Opel Astra und schob diesen auf einen davor stehenden Renault. In der weiteren Folge wurde der Hyundai durch die Kollision nach links abgelenkt, streifte einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa und kollidierte dann mit einem Verkehrszeichen sowie einem Straßenbaum. Der wirtschaftliche Totalschaden am Hyundai wurde mit circa 10000,-EUR und der Fremdschaden an den anderen drei beteiligten Fahrzeugen sowie an den Verkehrseinrichtungen mit circa 15000,-EUR angegeben. Der Hyundai sowie der Opel Astra waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Mit der 41-jährigen Hyundaifahrerin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Vorwert von 1,58 Promille. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum wurde durchgeführt. Die 41-jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

(sg)

