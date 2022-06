Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch ins Vereinsheim- Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen 30. Mai, 21.30 Uhr und gestern, gegen 15.30 Uhr betraten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter widerrechtlich ein Vereinsheim in der Straße "An der Katzenaue". Der oder die Unbekannten hebelten eine Tür des Vereinsheimes auf um in das Gebäude zu gelangen, in der Folge wurden mehrere Räume durchwühlt. Entwendet wurden unter anderem Schlüsselbunde. Der Wert des Beutegutes kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0128983/2022) entgegen. (jd)

