LPI-GTH: Fehler beim Vorbeifahren und Sachschaden verursacht

Gotha (ots) - In einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses in der Waltershäuser Straße kam es gestern, gegen 16.45 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. In besagtem Garten war eine Schaukel sowie ein Trampolin aufgestellt, welches eine 35-Jährige säubern wollte. Hierzu schob die Frau das Trampolin in die Nähe der Schaukel, womit ein 32-Jähriger offenbar nicht einverstanden war. Der Mann stieß die Frau weg. Eine 14-Jährige kam der 35-jährigen Frau zu Hilfe. In der ...

